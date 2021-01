Sympathisch und erfolgreich: Wie kriegt der SC Freiburg das immer wieder hin?

Christian Streich hat es schon wieder getan. Wieder einmal wurde er auf einer Pressekonferenz auf ein Thema abseits des Sportes angesprochen. Und obwohl er das selber eigentlich gar nicht unbedingt will, hat der Trainer des SC Freiburg auch dieses Mal ehrlich geantwortet. Weil man das halt so macht, egal ob ein Familienmitglied, ein Spieler oder halt ein Journalist eine Frage stellt. Angesprochen auf den Sturm des Capitols vergangene Woche sagt Streich am Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Köln: "Was in Amerika passiert, überrascht mich nicht. Ich habe es erwartet. Wie dieser Rassist und Menschenfeind von der politischen und wirtschaftlichen Elite begleitet wurde. Da gibt es nicht einen Schuldigen, sondern ganz viele."

Natürlich wurden Streichs Aussage von so gut wie jedem deutschen Medium aufgegriffen. Doch die Streich-Trump-Schlagzeilen wurden bereits am Samstag von sportlichen Freiburger Schlagzeilen abgelöst. Mit 5:0 hatte Streichs Teams den 1. FC Köln aus dem Schwarzwaldstadion geschossen. Der fünfte Sieg in Folge ist Rekord für die Breisgauer, die vom Budget her eigentlich in jeder Saison zu den Abstiegskandidaten zu zählen sind. Zum Vergleich: Der FC Bayern gab vergangene Saison zehnmal so viel Geld für das Personal aus wie die 45 Millionen Euro des SC Freiburg. Auch in dieser Saison haben nur Bielefeld und Union Berlin weniger Geld zur Verfügung. Und trotzdem ist Freiburg nach 15 Runden auf Rang 8 nur zwei Punkte von einem Europa-League-Platz entfernt.