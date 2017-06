Kurz nach acht Uhr in der Früh erhielt die Kantonspolizei Bern heute Dienstagmorgen den Notruf. In Hasliberg sei eine Person von einer Gondel mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Das schwer verletzte Unfallopfer musste mit dem Rega-Helikopter ins Spital transportiert werden.

Beim Verunfallten handelt es sich um Schwingerkönig Matthias Glarner. Der Berner Oberländer arbeitet selber zu 80 Prozent bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg. Der Unfall ereignete sich bei einem Fotoshooting für ein Magazin.

Glarners Sieg am Schwingerfest 2016: