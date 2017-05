Der 29-Jährige ist allerdings nicht als Feriengast nach Deutschland gekommen. Sobald der Fussballprofi eine Viertelstunde nach Süden fährt und in Rostock eintrifft, dann spürt er schon, dass er hier nicht mehr ganz unbekannt ist. Bald sind es zwei Jahre her, seit er in der Hansestadt eingetroffen ist. Nach acht Jahren im Schweizer Fussball, mit Stationen in Thun, Basel, Luzern und Aarau sowie 150 Partien in der Super League, ist er ausgezogen, um etwas Neues zu sehen und seinen Traum vom Ausland zu leben.

Kein Feldspieler hat mehr gespielt

«Ich habe diesen Wechsel nie bereut, alle meine Wünsche sind voll in Erfüllung gegangen», sagt Andrist. «Ich habe immer gespielt und viele Skorerpunkte gesammelt.» In der ersten Saison bei Hansa brachte er es auf beachtliche 30 Einsätze (sieben Tore), obwohl er erst am siebten Spieltag ins Geschehen eingegriffen hatte. In der laufenden Spielzeit hat er gar noch keine einzige Partie verpasst und stand in 36 von 38 Spielen in der Startaufstellung. Ausser dem Torhüter hat keiner mehr Spielminuten in den Beinen als Andrist. Er spielt im 4-1-4-1-System im rechten Mittelfeld und macht dort viel Dampf.

«Unsere Spielart kommt mir entgegen. Wir setzen auf Konterfussball, sodass ich meine Schnelligkeit ausspielen kann», sagt der Berner Oberländer. «In der 3. Liga wird sehr kampfbetont gespielt, jeder kann jeden schlagen und die Taktik spielt eine etwas kleinere Rolle als in der Schweiz.» Hinzu kommen die bis zu zehnstündigen Busfahrten zu Auswärtsspielen. Hätten die Rostocker ein paar Spiele mehr gewonnen, als 16-mal die Punkte zu teilen, wäre mehr als der aktuelle Rang 14 dringelegen. «Nach der schwierigen letzten Saison haben wir uns diesmal wenigstens aus dem Abstiegskampf rausgehalten», sagt Andrist. Von 1995 bis 2005 gehörte Hansa noch der Bundesliga an, 2010 erfolgte dann der erstmalige Abstieg in die Drittklassigkeit.