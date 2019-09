Die SHV-Auswahl von Trainer Michael Suter verbringt den Herbst-Lehrgang (21. bis 26. Oktober) in der Heimat; mit zwei Länderspielen gegen den EM-Sechsten Tschechien als Höhepunkte. Die Events in der Schachenhalle bilden den Startschuss für den Weg an die EHF EURO im Januar in Schweden.

Im Vorprogramm der beiden A-Länderspiele stehen die Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften im Einsatz. Die U16- und die U18-Junioren treffen auf Österreich, die U20-Junioren spielen gegen Tschechien. Der Eintritt zu den Nachwuchs-Länderspielen ist frei.

Via Yellow Cup an die EHF EURO

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt im Januar erstmals seit 14 Jahren an einer EM-Endrunde. In ihrer Vorrundengruppe im schwedischen Göteborg trifft die Schweiz auf Schweden (10. Januar), Polen (12. Januar) und Slowenien (14. Januar).

Als unmittelbare Vorbereitung auf die EHF EURO bestreitet die SHV-Auswahl vom 3. bis 5. Januar den Yellow Cup in Winterthur. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt am Traditionsturnier gegen die Niederlande, die Ukraine und Tunesien.