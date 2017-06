Wawrinka sagt, die ständigen Diskussionen nach den Spielen, aber auch in den Trainings auf dem Platz oder danach beim Essen hätten ihm geholfen, ein besserer Spieler zu werden. Wenn er auf dem Feld stehe, dann schalte er sein Gehirn auf Automatik um. «Ich weiss jetzt, dass ich überall und immer gewinnen kann. Ich habe grosses Vertrauen in mich und in die Arbeit, die ich in den letzten Monaten und Jahren geleistet habe.» Er wisse, wie es sich anfühle, einen Grand-Slam-Final zu spielen. Und dann nimmt er das Wort Gewohnheit in den Mund.

In der Gewohnheit, schreibt Goethe in «Wilhelm Meisters Wanderjahre», ruht das einzige Behagen des Menschen. Doch die Ambitionierten zeichnet aus, dass sie sich dauernd hinterfragen und in einem Prozess der Erneuerung befinden. Um sich zu verbessern, setzen sie sich dem Unbehagen aus. Denn die Gewohnheit nimmt dir das Lenkrad aus der Hand.

Neuer Trainer, neue Vision

Das weiss auch Wawrinka. Eine Stunde vor dem Final macht er publik, dass er Paul Annacone in seine Entourage berufen hat. Der Amerikaner arbeitete einst mit Pete Sampras und Roger Federer zusammen.