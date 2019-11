St.Otmars Handballer begegnen im Cup-Viertelfinal in Thun den Geistern der Vergangenheit

Es war eine jener Niederlagen, die für einen Sportler schwer zu verdauen sind: Im Cup-Achtelfinal verlor St.Otmar am 17. Oktober des vergangenen Jahres mit 40:43 auswärts bei Wacker Thun. Nach zwei Verlängerungen und insgesamt 80 Minuten.

«Das war hart», sagt Spielertrainer Bo Spellerberg. «Wir hatten alle Chancen, das Spiel zu gewinnen.» Gleich mehrmals verpassten die St.Galler damals in der Lachenhalle die Entscheidung. In der 78. Spielminute führten sie noch mit 40:39. Doch ausgerechnet dem zuvor überragenden Regisseur Spellerberg unterliefen in der Endphase zwei technische Fehler. Wacker bedankte sich, zog in den Viertelfinal ein und gewann exakt fünf Monate später den Cup im Final gegen die Kadetten Schaffhausen.

Keine zweite Chance im Cup

In der Reprise in diesem Jahr findet die Cup-Partie zwischen den beiden NLA-Konkurrenten zwar wieder in Thun statt, diesmal ist es jedoch der Viertelfinal. Heisst: Der Sieger muss dann nur noch eine Hürde überspringen, um im Cupfinal am 15. März 2020 in der Handballarena in Gümligen dabei zu sein. «Im Cup ist immer die nächste Partie die wichtigste», sagt Spellerberg. Weil es in diesem Wettbewerb eben keine zweite Chance gebe.