In beiden Spielen fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Der Schwede Alexander Gerndt erzielte die beiden YB-Tore in St. Gallen in der 85. beziehungsweise 91. Minute. St. Gallen spielte in der letzten halben Stunde nach dem Platzverweis gegen Nzuzi Toko in Unterzahl.

Das sehenswerte Tor zum 2:0-Endstand: