4. Liga, Gruppe 1 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Blustavia, Türkischer SC wartet weiter auf ersten Punkt Blustavia hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Türkischer SC setzt es zuhause ein 4:1 ab.

Das Skore eröffnete Giovanni Tesoro in der 7. Minute. Er traf für Blustavia zum 1:0. Per Penalty erhöhte Ugur Pozan in der 42. Minute zum 2:0 für Blustavia. Erneut Ugur Pozan traf in der 46. Minute auch zum 3:0 für Blustavia.

Nihat Kilic (52. Minute) liess Türkischer SC auf 1:3 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Christian Oetterli, der in der 78. Minute die Führung für Blustavia auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Blustavia sah Stefano Cappelli (59.) die rote Karte. Gelb erhielt Giovanni Tesoro (28.). Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Oguzhan Ince (38.).

Nach dem zweiten Spiel steht Blustavia auf dem zweiten Rang. Blustavia spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gerlafingen (Rang 11). Die Partie findet am 3. September statt (19.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Türkischer SC auf dem zwölften Rang. Türkischer SC trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Selzach a (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - Türkischer SC Solothurn a 4:1 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Giovanni Tesoro 1:0. 42. Ugur Pozan (Penalty) 2:0.46. Ugur Pozan 3:0. 52. Nihat Kilic 3:1. 78. Christian Oetterli 4:1. – Blustavia: Kastriot Uka, Jonathan Orlandi, Gökten Figenergül, Tolga Bingöl, Giuliano Bertelle, Marwane Bazain, Stefano Cappelli, Ahmad Alshmare, Damien Rösti, Giovanni Tesoro, Ugur Pozan. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Muhammed Kurdoglu, Orkun Demiral, Berkay Seyban, Oguzhan Ince, Turan Gül, Nihat Kilic, Mehmet Zeyni Erbek, Festim Mehmeti, Nuri Sen, Kerem Yildiz. – Verwarnungen: 28. Giovanni Tesoro, 38. Oguzhan Ince – Ausschluss: 59. Stefano Cappelli.

