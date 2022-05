3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil siegt 3:2 im Spitzenspiel gegen Blustavia Zuchwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Blustavia hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Das Skore eröffnete Marko Markovic in der 32. Minute. Er traf für Zuchwil zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zuchwil stellte Batuhan Baladin in Minute 36 her. Pascal Brunner sorgte in der 56. Minute für Blustavia für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zuchwil baute die Führung in der 59. Minute (Valon Kadrija) weiter aus (3:1). Ramon Spring brachte Blustavia in der 75. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zuchwil erhielten Tim Hess (52.), Igor Ranfaldi (54.) und Leunor Ramadani (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Blustavia für Yves Galey (32.), Tobias Steinmüller (47.) und Elio Ziltener (85.).

Die Offensive von Zuchwil hat bislang häufig überzeugt: In 21 Spielen hat sie total 53 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Blustavia so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. 49 Punkte bedeuten Rang 2. Zuchwil hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bettlach (Rang 10). Das Spiel findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Trotz der Niederlage bleibt Blustavia auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 50 Punkte auf dem Konto. Blustavia hat bisher 16mal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia daheim mit FC Iliria (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Zuchwil - SC Blustavia 3:2 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 32. Marko Markovic 1:0. 36. Batuhan Baladin 2:0. 56. Pascal Brunner 2:1. 59. Valon Kadrija 3:1. 75. Ramon Spring 3:2. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Karanjot Dhillon, Batuhan Baladin, Nicola Mühlhauser, Marko Markovic, Sathurshan Ravi, Valon Kadrija. – Blustavia: Martin Leuenberger, Reto Arnold, Reza Salamati, Elio Ziltener, Franco Torre, Joel Grünig, Luca Grillo, Philipp Falk, Ramon Spring, Yves Galey, Jan Arvid Berg. – Verwarnungen: 32. Yves Galey, 47. Tobias Steinmüller, 52. Tim Hess, 54. Igor Ranfaldi, 85. Elio Ziltener, 88. Leunor Ramadani.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2022 14:07 Uhr.