3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Batuhan Baladin eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Zuchwil das 1:0 markierte. In der 26. Minute baute Igor Ranfaldi den Vorsprung für Zuchwil auf zwei Tore aus (2:0). Samuel Fink sorgte in der 52. Minute für Welschenrohr für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Oguzalp Baladin Zuchwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Oguzalp Baladin für Zuchwil auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Welschenrohr erhielten Michael Uebelhart (23.) und Kevin Widmer (67.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Zuchwil.

In seiner Gruppe hat Zuchwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 20 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Die Abwehr von Welschenrohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Zuchwil hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Zuchwil geht es auswärts gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Welschenrohr ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Welschenrohr ging unentschieden aus. Welschenrohr verlor zudem erstmals zuhause.

Welschenrohr spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Winznau (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.15 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Welschenrohr 4:1 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 3. Batuhan Baladin 1:0. 26. Igor Ranfaldi 2:0. 52. Samuel Fink 2:1. 83. Oguzalp Baladin 3:1. 89. Oguzalp Baladin 4:1. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Mario Belakusic, Tim Hess, Igor Ranfaldi, Batuhan Baladin, Sathurshan Ravi, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Oguzalp Baladin. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Michael Uebelhart, Dominic Brunner, Florian Wyss, Philippe Wehrli, Leon Isaj, Samuel Fink, Kevin Widmer, Marco Hug, Elias Mägli. – Verwarnungen: 23. Michael Uebelhart, 67. Kevin Widmer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

