3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Subingen fort Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Subingen fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Zuchwil ging in der 50. Spielminute durch Noe Loosli in Führung, ehe Subingen in der 57. Minute (Michael Balmer) der Ausgleich gelang. Batuhan Baladin traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Zuchwil. In der 85. Minute erhöhte Oguzalp Baladin auf 3:1 für Zuchwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Zuchwil, nämlich für Dario Bannwart (57.). Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Silvan Valenti (26.).

Die Offensive von Zuchwil hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 43 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Zuchwil: 36 Punkte bedeuten Rang 2. Zuchwil hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Zuchwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Kestenholz (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (19.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Subingen - FC Zuchwil 1:3 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 50. Noe Loosli 0:1. 57. Michael Balmer (Penalty) 1:1.71. Batuhan Baladin 1:2. 85. Oguzalp Baladin 1:3. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Luca Huber, Leo Rohn, Marco Zimmermann, Kai Flury, Damian Widmer, Manuel Nützi, Benedikt Nützi, Michael Balmer, Joshua Widmer. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Marko Markovic, Batuhan Baladin, Drin Vllasaliu, Michael Arnold, Oguzalp Baladin, Valon Kadrija. – Verwarnungen: 26. Silvan Valenti, 57. Dario Bannwart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 21:09 Uhr.