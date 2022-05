3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Selzach fort Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 3:0 zuhause am

Dienstag

bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das Tor von Miguel Cardenas in der 2. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Zuchwil. Wiederum Miguel Cardenas erhöhte in der 32. Minute auf 2:0 für Zuchwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nicola Mühlhauser in der 75. Minute, als er für Zuchwil zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Zuchwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Zuchwil durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 59 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Zuchwil nicht verändert. 46 Punkte bedeuten Rang 3. Zuchwil hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (12.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 11. Für Selzach ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Selzach gingen unentschieden aus.

Selzach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Bettlach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Selzach 3:0 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 2. Miguel Cardenas 1:0. 32. Miguel Cardenas 2:0. 75. Nicola Mühlhauser (Penalty) 3:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Miguel Cardenas, Sathurshan Ravi, Mario Belakusic, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser. – Selzach: Nico Allemann, Janick Bieli, Tobias Stauffer, Pascal Amiet, Degol Yakob, Matthias Müller, Luis Eggenschwiler, Leandro Eggenschwiler, Robin Basler, Andry Amiet, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

