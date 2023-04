3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Kestenholz fort – Valon Kadrija als Matchwinner Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Kestenholz fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Der Siegtreffer für Zuchwil gelang Valon Kadrija in der 52. Minute. In der 5. Minute hatte Valon Kadrija Zuchwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kestenholz fiel in der 27. Minute durch Rafael Ingold.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil erhielten Batuhan Baladin (52.) und Valon Kadrija (63.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Jan Wolf (78.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Zuchwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Zuchwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Zuchwil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Welschenrohr. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Mit der Niederlage rückt Kestenholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 5. Kestenholz hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Kestenholz verlor zudem erstmals zuhause.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (3. Mai) (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Kestenholz 2:1 (1:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 5. Valon Kadrija 1:0. 27. Rafael Ingold (Penalty) 1:1.52. Valon Kadrija 2:1. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Marko Markovic, Batuhan Baladin, Drin Vllasaliu, Mario Belakusic, Oguzalp Baladin, Valon Kadrija. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Rafael Ingold, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Luis Otter, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Lukas Hauri. – Verwarnungen: 52. Batuhan Baladin, 63. Valon Kadrija, 78. Jan Wolf.

