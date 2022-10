4. Liga, Gruppe 1 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Blustavia fort Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Blustavia fort. Das 4:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Blustavia ging zunächst in der 18. Minute in Führung, als Ugur Pozan zum 1:0 traf. In der 41. Minute gelang Zuchwil jedoch durch Berkan Özgen der Ausgleich. Das Tor von Leonis Ajvazi in der 62. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Zuchwil.

Miguel Cardenas sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Zuchwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yunus Özkaynak in der 89. Minute, als er für Zuchwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leandro Filipe Costa Santos von Zuchwil erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Blustavia kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 6).

Keine Änderung in der Tabelle für Zuchwil: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Zuchwil hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Zuchwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gerlafingen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Blustavia hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia zuhause mit FC Selzach a (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Zuchwil - SC Blustavia 4:1 (1:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 18. Ugur Pozan 0:1. 41. Berkan Özgen (Penalty) 1:1.62. Leonis Ajvazi 2:1. 65. Miguel Cardenas 3:1. 89. Yunus Özkaynak 4:1. – Zuchwil: Marc Maurer, Ensar Sulejmani, Leonis Ajvazi, Leandro Filipe Costa Santos, Mustafa Aras, Elvir Malezic, Leart Ajvazi, Berkan Özgen, Manuel Amadeus Zarbock, Nenad Jankovic, Miguel Cardenas. – Blustavia: Kastriot Uka, Jonathan Orlandi, Gökten Figenergül, Elia Leiser, Giuseppe Cioffi, Giuliano Bertelle, Ahmed Mustafa, Pascal Huber, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Giovanni Tesoro. – Verwarnungen: 53. Leandro Filipe Costa Santos.

