4. Liga, Gruppe 2 Zuchwil mit Sieg gegen Klus-Balsthal – Siegtreffer durch Hamza Caliskan Zuchwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Klus-Balsthal 2:1.

Zuchwil geriet zunächst in Rückstand, als Andri Affolter in der 26. Minute Klus-Balsthal 1:0 in Front brachte. Zuchwil drehte aber das Spiel innerhalb von neun Minuten. Zuerst erzielte Ivan Barjasic (42.) den Ausgleich. Hamza Caliskan schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Zuchwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Eric Ackermann (33.) und Ender Kaya (75.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Leandro Filipe Costa Santos (18.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Zuchwil hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Zuchwil siegte zudem erstmals auswärts.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Für Klus-Balsthal war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Luterbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Klus-Balsthal 2:1 (1:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 26. Andri Affolter 0:1. 42. Ivan Barjasic 1:1. 51. Hamza Caliskan 2:1. – Zuchwil: Aron Schumacher, Ahmed Muxumed, Noe Loosli, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Mustafa Aras, Berkan Özgen, Miguel Cardenas, Yunus Özkaynak, Ivan Barjasic, Valon Kadrija. – Klus-Balsthal: Nico Geier, Oliver Pejic, Kevin Saner, Ivan Perez Jesus, Andri Affolter, Florian Eggenberger, Eric Ackermann, Ender Kaya, Luca Rubitschung, Mattia Christ, Demir Avdic. – Verwarnungen: 18. Leandro Filipe Costa Santos, 33. Eric Ackermann, 75. Ender Kaya.

