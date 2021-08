3. Liga Zuchwil mit Auswärtssieg bei Biberist zum Auftakt – Siegtreffer durch Karanjot Dhillon Zuchwil bezwingt zum Saisonauftakt Biberist auswärts mit 1:0

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 33. Minute schoss Karanjot Dhillon das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Marc Geissbühler (22.) und Fabio Mannori (36.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Igor Ranfaldi (25.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Zuchwil nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Zuchwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Subingen. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

In der Tabelle steht Biberist nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Biberist spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bettlach. Das Spiel findet am 31. August statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Biberist - FC Zuchwil 0:1 (0:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tor: 33. Karanjot Dhillon 0:1. – Biberist: Sascha Heri, Romeo Grossen, Leopold Kingue, Fabio Buri, Leon Schmid, Pascal Flury, Drenis Dakaj, Fabio Mannori, Marc Geissbühler, Raphael Stuber, Hakan Karademir. – Zuchwil: Gianluca Argenziano, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Batuhan Baladin, Oguzalp Baladin, Mario Belakusic, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Leutrim Ramadani. – Verwarnungen: 22. Marc Geissbühler, 25. Igor Ranfaldi, 36. Fabio Mannori.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Iliria - FC Leuzigen 0:2, FC Gerlafingen - FC Niederbipp 3:1, FC Biberist - FC Zuchwil 0:1, FC Deitingen - FC Rüttenen 0:1, FC Bettlach - SC Blustavia 0:4

Tabelle: 1. FC Subingen 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. SC Blustavia 1/3 (4:0), 3. FC Gerlafingen 1/3 (3:1), 4. FC Leuzigen 1/3 (2:0), 5. FC Zuchwil 1/3 (1:0), 6. FC Rüttenen 1/3 (1:0), 7. FC Deitingen 1/0 (0:1), 8. FC Biberist 1/0 (0:1), 9. FC Niederbipp 1/0 (1:3), 10. FC Iliria 1/0 (0:2), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Selzach 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:09 Uhr.