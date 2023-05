3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil lässt sich von Winznau kein Bein stellen – Später Siegtreffer Zuchwil holt gegen Winznau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Zuchwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Anil Eren.

Rafael Dietschi hatte davor in der 12. Minute zum 1:0 für Winznau getroffen. Zum Ausgleich für Zuchwil traf Batuhan Baladin in der 23. Minute. Batuhan Baladin war auch gleich für die 2:1-Führung (30. Minute) für Zuchwil verantwortlich. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 76. Minute, als Tim Jäggi für Winznau traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Anil Eren (90.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winznau, Elias Bläsi (52.) kassierte sie.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 61 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 10).

Zuchwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Für Zuchwil ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Zuchwil gingen unentschieden aus.

Zuchwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna Olten (Rang 12). Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 11. Winznau hat bisher sechsmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Deitingen kriegt es Winznau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Zuchwil 2:3 (1:2) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 12. Rafael Dietschi 1:0. 23. Batuhan Baladin 1:1. 30. Batuhan Baladin 1:2. 76. Tim Jäggi 2:2. 88. Anil Eren 2:3. – Winznau: Dario Püntener, Rafael Dietschi, Elias Bläsi, Laurin Jäggi, Fabio Schnydrig, Florian Markert, Luca Keller, Mike Keller, Nicolas Kohler, Gianluca Comiotto, Noah Wegmüller. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Leandro Filipe Costa Santos, Mustafa Aras, Sathurshan Ravi, Batuhan Baladin, Michael Arnold, Drin Vllasaliu, Valon Kadrija, Oguzalp Baladin. – Verwarnungen: 52. Elias Bläsi, 90. Anil Eren.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 04:57 Uhr.