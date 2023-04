4. Liga, Gruppe 1 Zuchwil holt sich drei Punkte gegen Bettlach – Siegtreffer durch Kustrim Sopi Zuchwil behielt im Spiel gegen Bettlach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Armando Choque Morales eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Bettlach das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 30. Minute hergestellt: Leart Ajvazi traf für Zuchwil. Leart Ajvazi war auch gleich für die 2:1-Führung (44. Minute) für Zuchwil verantwortlich.

In der 53. Minute baute Hamza Caliskan den Vorsprung für Zuchwil auf zwei Tore aus (3:1). Marc Seuret sorgte in der 59. Minute für Bettlach für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleich für Bettlach fiel nur ein Minuten später, erneut durch Marc Seuret. Kustrim Sopi sorgte in der 73. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Zuchwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil erhielten Granit Fetaj (63.) und Kustrim Sopi (71.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bettlach, nämlich für Eren Bilecen (66.).

Die Abwehr von Bettlach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 36 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zuchwil. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Zuchwil hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zuchwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Luterbach. Die Partie findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 9. Für Bettlach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bettlach gingen unentschieden aus.

Für Bettlach geht es in einem Auswärtsspiel gegen F.K. Bratstvo (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 12. April statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Bettlach 4:3 (2:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 5. Armando Choque Morales 0:1. 30. Leart Ajvazi 1:1. 44. Leart Ajvazi 2:1. 53. Hamza Caliskan 3:1. 59. Marc Seuret 3:2. 60. Marc Seuret 3:3. 73. Kustrim Sopi 4:3. – Zuchwil: Granit Fetaj, Hamza Caliskan, Nuredin Bajrami, Leonis Ajvazi, Mustafa Aras, Florian Frrokaj, Nenad Jankovic, Berkan Özgen, Leart Ajvazi, Yunus Özkaynak, Miguel Cardenas. – Bettlach: Thomas Baur, Luca Manz, Nicola Belloni, Dominik Häni, Eren Bilecen, Pascal Schmid, Philipp Walker, Tarik Ait Chaf, Rico Candrian, Armando Choque Morales, Marc Seuret. – Verwarnungen: 63. Granit Fetaj, 66. Eren Bilecen, 71. Kustrim Sopi.

