4. Liga, Gruppe 2 Zuchwil bezwingt Riedholz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Zuchwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Riedholz 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Zuchwil: Mohammed Hazzore brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. In der 40. Minute baute Jonathan Seeger den Vorsprung für Zuchwil auf zwei Tore aus (2:0). Die 57. Minute brachte für Riedholz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Joel Binz. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Berkan Özgen in der 62. Minute. Er traf zum 3:1 für Zuchwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil erhielten Ahmed Muxumed (31.) und Leandro Filipe Costa Santos (66.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Riedholz erhielt: Adrian Canaj (91.)

Zahlreiche Gegentore sind für Riedholz ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 39 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Das Schlusslicht hat Zuchwil dank den drei Punkten abgeben können: neun Punkte bedeuten Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Zuchwil hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Zuchwil siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten HSV Halten kriegt es Zuchwil im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (31. März) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Die Niederlage macht Riedholz zum neuen Schlusslicht. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei acht Punkten Es verliert einen Platz. Für Riedholz ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Riedholz gingen unentschieden aus.

Riedholz trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Welschenrohr (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Riedholz 3:1 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 39. Mohammed Hazzore 1:0. 40. Jonathan Seeger 2:0. 57. Joel Binz 2:1. 62. Berkan Özgen 3:1. – Zuchwil: Aron Schumacher, Ahmed Muxumed, Lerint Aliu, Leandro Filipe Costa Santos, Mohammed Hazzore, Hamza Caliskan, Mustafa Aras, Berkan Özgen, Jonathan Seeger, Ivan Barjasic, Miguel Cardenas. – Riedholz: Matteo Feier, Joel Binz, Simon Zysset, Janis Büttiker, Cédric Binz, Adrian Canaj, Fabian Feier, Luca Weck, Lennart Horn, Fabio Zambetti, Leandro Ceravolo. – Verwarnungen: 31. Ahmed Muxumed, 66. Leandro Filipe Costa Santos, 91. Adrian Canaj.

