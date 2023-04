Frauen 2. Liga Yolanda Von Rotz führt Concordia Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Attiswil Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Attiswil fort. Das 6:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Concordia Basel in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Attiswil blieb ein Torerfolg versagt.

Matchwinner für Concordia Basel war Yolanda Von Rotz, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Concordia Basel waren: Svenja Maren Hess (1 Treffer), Laura Oeschger (1 Treffer) und Desirée Bohren (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Concordia Basel sah Melina Schreiber (66.) die rote Karte. Gelb erhielt Yolanda Von Rotz (23.). Attiswil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat Concordia Basel in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 92 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Attiswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Mit dem Sieg hält Concordia Basel seine Position an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 47 Punkte. Für Concordia Basel ist es der fünfte Sieg in Serie.

Concordia Basel bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Allschwil. Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Attiswil erstmals wieder. Attiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Attiswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Attiswil 6:0 (3:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 18. Yolanda Von Rotz 1:0. 23. Laura Oeschger 2:0. 33. Svenja Maren Hess 3:0. 51. Yolanda Von Rotz 4:0. 60. Yolanda Von Rotz 5:0. 86. Desirée Bohren 6:0. – Concordia BS: Melina Schreiber, Andjela Stankovic, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Desirée Bohren, Chiara Leimgruber, Maria Allemann, Melanie Frei, Svenja Maren Hess, Laura Oeschger, Yolanda Von Rotz. – Attiswil: Tanja Steiner, Sarah Berner, Fabiana Martinelli, Sarah Biedermann, Mélanie Wyss, Antonia Landi, Saskia Scheidegger, Celine Lemp, Salma Michel, Nour Abdelsater, Nadine Scheidegger. – Verwarnungen: 23. Yolanda Von Rotz – Ausschluss: 66. Melina Schreiber.

