4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil und Post Solothurn spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Wolfwil und Post Solothurn lautet 1:1.

Valentin Batzli traf in der 18. Minute zum 0:1. Das Tor fiel per Elfmeter. Den Ausgleich erzielte Jannik Leber in der 45. Minute.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Post Solothurn gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Maslah Hussein (94.) und Abdi Hirsi (94.). Gelbe Karten sahen zudem Maslah Hussein (35.) und Dimitri Batzli (48.). Bei Wolfwil sah Danijel Stjepanovic (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Valentin Hirt (28.).

In der Abwehr gehört Wolfwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Wolfwil rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

41 Punkte bedeuten Rang 2.

Es macht einen Platz gut.

Wolfwil hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wolfwil zuhause mit ASI Superga 1957 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Post Solothurn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 4. Post Solothurn hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Post Solothurn wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Biberist, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Post Solothurn 1:1 (1:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 18. Valentin Batzli (Penalty) 0:1.45. Jannik Leber 1:1. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Valentin Hirt, Livio Gunziger, Tony Masi, Philip Truffer, Giuseppe De Matteis, Pascal Mäder, Jannik Leber, Nick Ackermann. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Taddeo Peter, Abdi Hirsi, Valentin Batzli, Gian Marco Supino, Lukas Gammenthaler, Juras Zabitis, Maslah Hussein, Dimitri Batzli, Diego Monopoli, Alaa Ibrahim. – Verwarnungen: 28. Valentin Hirt, 35. Maslah Hussein, 48. Dimitri Batzli – Ausschlüsse: 94. Danijel Stjepanovic, 94. Maslah Hussein, 94. Abdi Hirsi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

