4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil stolpert gegen Wiedlisbach – Marko Franic mit Last-Minute-Treffer Überraschender Sieg für Wiedlisbach: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wolfwil (1. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

(chm)

Der Siegtreffer für Wiedlisbach gelang Marko Franic in der 90. Minute. In der 43. Minute hatte Daniel Canonica Wiedlisbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wolfwil fiel in der 51. Minute durch Jannik Leber.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wiedlisbach erhielten Mario Canonica (63.), Ramon Kölliker (90.) und Dominik Dietrich (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wolfwil für Fabian Erni (55.), Philip Truffer (76.) und Valentin Hirt (91.).

Dank dem Sieg ist Wiedlisbach nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Wiedlisbach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Biberist kriegt es Wiedlisbach im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage muss Wolfwil die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Wolfwil hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Subingen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Wolfwil 2:1 (1:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 43. Daniel Canonica 1:0. 51. Jannik Leber 1:1. 90. Marko Franic 2:1. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Mario Canonica, Tarik Koca, Dominik Dietrich, Michael Nguyen, Ramon Kölliker, Joel Schmitz, Marko Franic, Markus Johny Fankhauser, Nicolas Stirnemann, Daniel Canonica. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Fabian Erni, Livio Gunziger, Philip Truffer, Nick Glauser, Tony Masi, Jannik Leber, Mohssine El Majjodi, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 55. Fabian Erni, 63. Mario Canonica, 76. Philip Truffer, 90. Ramon Kölliker, 91. Valentin Hirt, 91. Dominik Dietrich.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:12 Uhr.