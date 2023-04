4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil siegt 3:2 im Showdown gegen Haltener SV – Haltener SV verliert nach sechs Siegen Das zweitplatzierte Team Wolfwil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Haltener SV zuhause 3:2 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Nick Ackermann in der 7. Minute. Er traf für Wolfwil zum 1:0. Per Elfmeter glich Michel Steiner das Spiel in der 12. Minute für Haltener SV wieder aus. In der 33. Minute gelang Nick Glauser der Führungstreffer zum 2:1 für Wolfwil.

Tony Masi sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wolfwil. In der Schlussphase kam Haltener SV noch auf 2:3 heran. Noel Hug war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wolfwil für Nick Glauser (18.) und Cristian Sciarrino (76.). Haltener SV behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Wolfwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Wolfwil durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Haltener SV lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Wolfwil. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 1).

Wolfwil rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 16 Spielen hat das Team 36 Punkte. Es macht einen Platz gut. Für Wolfwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Wolfwil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wiedlisbach (Rang 12). Das Spiel findet am 29. April statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Nach der Niederlage muss Haltener SV die Tabellenführung abgeben. 34 Punkte bedeuten Rang 2. Haltener SV hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Haltener SV spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Biberist (Platz 5). Die Partie findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Wolfwil - Haltener SV 3:2 (2:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 7. Nick Ackermann 1:0. 12. Michel Steiner (Penalty) 1:1.33. Nick Glauser 2:1. 49. Tony Masi 3:1. 86. Noel Hug 3:2. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Fabian Erni, Alain Gunziger, Philip Truffer, Nick Glauser, Tony Masi, Jannik Leber, Danijel Stjepanovic, Nick Ackermann. – Haltener SV: Hakan Brand, Patrick Eyer, Simon Sterki, Michael Jost, Jonas Ernst, Noel Hug, Simon Jost, Cyrill Schwaller, Kaan Akin, Cedrik Ochsenbein, Michel Steiner. – Verwarnungen: 18. Nick Glauser, 76. Cristian Sciarrino.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 21:42 Uhr.