4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Welschenrohr Je ein Punkt für Welschenrohr und Wolfwil: Die Teams trennen sich 1:1

Joel Faganello traf in der 36. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty. Den Ausgleich erzielte Valentin Hirt in der 81. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Welschenrohr, Andri Bader (81.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wolfwil erhielt: Fabian Erni (46.)

Welschenrohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es auswärts gegen FC Biberist (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach dem Unentschieden büsst Wolfwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 40 Punkten auf Rang 3. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Wolfwil hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolfwil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Post Solothurn (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Wolfwil 1:1 (1:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 36. Joel Faganello (Penalty) 1:0.81. Valentin Hirt (Penalty) 1:1. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Patrick Hänni, Robin Eggenschwiler, Jonas Müller, Jürg Stoller, Joel Faganello, Stefan Husistein, Samuel Meyer, Nicolas Gribi, Remo Jenzer. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Valentin Hirt, Livio Gunziger, Giuseppe De Matteis, Philip Truffer, Nick Glauser, Danijel Stjepanovic, Jannik Leber, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 46. Fabian Erni, 81. Andri Bader.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

