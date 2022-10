4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil mit Sieg gegen Biberist – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Wolfwil: Gegen Biberist gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3.

(chm)

Nick Ackermann eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Wolfwil das 1:0 markierte. Nur sieben Minute später traf Nick Ackermann erneut, so dass es in der 14. Minute 2:0 für Wolfwil hiess. Jannik Leber baute in der 16. Minute die Führung für Wolfwil weiter aus (3:0).

Patrick Stuber verkürzte in der 40. Minute den Rückstand von Biberist auf 1:3. Marco Affolter sorgte in der 41. Minute für Biberist für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 69. Minute traf Pascal Flury für Biberist zum 3:3-Ausgleich. In den Schlussminuten machte Valentin Hirt alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Wolfwil den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Wolfwil gab es fünf gelbe Karten. Bei Biberist erhielten Patrick Stuber (62.), Lars Beck (73.) und Marco Affolter (77.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Wolfwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 32 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Unverändert liegt Wolfwil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach elf Spielen 26 Punkte auf dem Konto. Für Wolfwil ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Wolfwil gingen unentschieden aus.

Wolfwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Klus-Balsthal (Platz 5). Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 4. Für Biberist war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Biberist in einem Auswärtsspiel mit ASI Superga 1957 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Biberist 4:3 (3:2) - Allmend, Wolfwil – Tore: 7. Nick Ackermann 1:0. 14. Nick Ackermann 2:0. 16. Jannik Leber 3:0. 40. Patrick Stuber 3:1. 41. Marco Affolter 3:2. 69. Pascal Flury 3:3. 91. Valentin Hirt 4:3. – Wolfwil: Luca Kissling, Lukas Bruder, Fabian Erni, Valentin Hirt, Alain Gunziger, Jannik Leber, Nick Ackermann, Nick Glauser, Philip Truffer, Giuseppe De Matteis, Michael Jeggli. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Fabio Buri, Romeo Grossen, Leon Schmid, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marc Geissbühler, Marco Flury, Marco Affolter, Patrick Stuber. – Verwarnungen: 58. Philip Truffer, 62. Patrick Stuber, 70. Valentin Hirt, 70. Fabian Erni, 71. Lukas Bruder, 72. Nick Ackermann, 73. Lars Beck, 77. Marco Affolter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

