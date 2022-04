4. Liga, Gruppe 3 Wolfwil gewinnt klar gegen Kestenholz Sieg für Wolfwil: Gegen Kestenholz gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Wolfwil mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Jannik Leber in der 23. Minute erfolgreich, dann traf Fabian Erni zehn Minuten später zum 2:0. Nick Ackermann schoss das 3:0 (84. Minute) für Wolfwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Kevin Kissling (45.) und Roland Suter (62.). Eine Verwarnung gab es für Wolfwil, nämlich für Philip Truffer (72.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Wolfwil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Wolfwil unverändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Für Wolfwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Wolfwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 30. April statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Mit der Niederlage rückt Kestenholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 10. Für Kestenholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kestenholz trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Kappel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. April) (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Kestenholz 3:0 (2:0) - Allmend, Wolfwil – Tore: 23. Jannik Leber 1:0. 33. Fabian Erni 2:0. 84. Nick Ackermann 3:0. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Elias Lindemann, Valentin Hirt, Philip Truffer, Jannik Leber, Nick Glauser, Fabian Erni, Nick Ackermann, Michael Jeggli, Mohssine El Majjodi. – Kestenholz: Mike Bürgi, Manuel Bürgi, Aaron Brutsche, Adrian Wiemann, Nick Bader, Jan Gerber, Jan Wolf, Kevin Kissling, Joël Meier, Angelo Costantini, Onur Dügünyurdu. – Verwarnungen: 45. Kevin Kissling, 62. Roland Suter, 72. Philip Truffer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 19:25 Uhr.