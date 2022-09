4. Liga, Gruppe 2 Wolfwil entscheidet Spitzenduell gegen Türkischer SC für sich – Siegtreffer in 81. Minute Sieg für Wolfwil im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den zweitklassierten Verein Türkischer SC 4:3.

(chm)

Nick Ackermann eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Wolfwil das 1:0 markierte. Ahmet Can Korkut glich in der 22. Minute für Türkischer SC aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Pascal Mäder in der 30. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wolfwil.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 47. Minute, als Mücahit Arslan für Türkischer SC traf. Das Tor von Valentin Hirt in der 50. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Wolfwil. Gleichstand stellte Kerem Berber durch seinen Treffer für Türkischer SC in der 51. Minute her. In den Schlussminuten machte Nick Ackermann alles klar. Sein Treffer in der 81. Minute zum 4:3 sicherte Wolfwil den Sieg.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wolfwil. Die einzige gelbe Karte bei Türkischer SC erhielt: Sean Fossati (11.)

Wolfwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

Unverändert liegt Wolfwil auf Rang 1. Das Team hat sechs Punkte. Wolfwil hat bisher immer gewonnen, nämlich zweimal.

Als nächstes trifft Wolfwil in einem Heimspiel mit FC Selzach b (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Türkischer SC rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Türkischer SC hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 10. September statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Wolfwil 3:4 (2:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 1. Nick Ackermann 0:1. 22. Ahmet Can Korkut 1:1. 30. Pascal Mäder 1:2. 47. Mücahit Arslan 2:2. 50. Valentin Hirt 2:3. 51. Kerem Berber 3:3. 81. Nick Ackermann 3:4. – Türkischer SC: Emre Genc, Chris Kabeya, Sean Fossati, Otto Dedding, Nils Dudar, Onur Can Cengiz, Kaan Sahin, Ahmet Can Korkut, Kerem Berber, Armend Bediji, Mücahit Arslan. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Kian Kissling, Philip Truffer, Alexander Gjokaj, Pascal Mäder, Nick Glauser, Fabian Erni, Valentin Hirt, Mohssine El Majjodi, Nick Ackermann. – Verwarnungen: 11. Sean Fossati, 46. Maksym Chapala, 46. Kian Kissling, 71. Nick Glauser, 85. Remo Nützi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 11:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.