3. Liga, Gruppe 2 Winznau siegt nach neun Niederlagen Sieg für Winznau nach neun Niederlagen in Serie. Gegen Fortuna Olten gewinnt Winznau am Sonntag zuhause 3:1.

Das Skore eröffnete Gianluca Comiotto in der 11. Minute. Er traf für Winznau zum 1:0. Der Ausgleich für Fortuna Olten fiel in der 28. Minute (Erion Gashi). In der 63. Minute gelang Florian Markert der Führungstreffer zum 2:1 für Winznau. Florian Markert war es auch, der in der 80. Minute Winznau weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Fortuna Olten sah Shivam Gupta (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Fortuna Olten weitere vier gelbe Karten. Winznau kassierte vier gelbe Karten.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna Olten ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Winznau: 13 Punkte bedeuten Rang 11. Winznau hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Winznau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederbipp (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna Olten hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fortuna Olten in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Deitingen. Diese Begegnung findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Winznau - FC Fortuna Olten 3:1 (1:1) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 11. Gianluca Comiotto 1:0. 28. Erion Gashi 1:1. 63. Florian Markert 2:1. 80. Florian Markert 3:1. – Winznau: Dario Püntener, Jonas Lerch, Mike Keller, Laurin Jäggi, Nicolas Kohler, Florian Markert, Tim Bachmann, Luca Keller, Gianluca Comiotto, Tim Jäggi, Cédric Frei. – Fortuna Olten: Belmin Graho, Flamur Elshani, Anojan Srivijayan, Arxhend Halimi, Ikram Abduramani, Martin Castro, Erion Gashi, Enis Ademovic, Mostafa Hasan, Alan Sabotic, Angelo Rubino. – Verwarnungen: 27. Gianluca Comiotto, 48. Rinor Slishani, 48. Diego Vinci, 50. Anojan Srivijayan, 53. Belmin Graho, 58. Jonas Lerch, 70. Arxhend Halimi, 73. Tim Bachmann – Ausschluss: 93. Shivam Gupta.

