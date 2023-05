3. Liga, Gruppe 2 Winznau mit drei Punkten auswärts gegen Subingen Winznau behielt im Spiel gegen Subingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Winznau: Cédric Frei brachte seine Mannschaft in der 23. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 27. Minute zum Ausgleich für Subingen. Michael Balmer verwandelte erfolgreich. Cédric Frei traf in der 31. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Winznau. Das letzte Tor der Partie fiel in der 53. Minute, als Luca Keller für Winznau auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Winznau für Nils Lehmann (26.), Florian Markert (28.) und Nicolas Kohler (94.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Patrick Roth (57.) und Damian Widmer (89.).

Keine Änderung in der Tabelle für Winznau: 16 Punkte bedeuten Rang 11. Winznau hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Winznau geht es in einem Heimspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 9. Für Subingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Subingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Deitingen (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Winznau 1:3 (1:2) - Affolter, Subingen – Tore: 23. Cédric Frei 0:1. 27. Michael Balmer (Penalty) 1:1.31. Cédric Frei 1:2. 53. Luca Keller 1:3. – Subingen: Colin Bähler, Silvan Valenti, Luca Huber, Florian Gasche, Marco Zimmermann, Kai Flury, Damian Widmer, Patrick Roth, Yanick Kofmehl, Devin Rauscher, Michael Balmer. – Winznau: Nils Lehmann, Rafael Dietschi, Elias Bläsi, Laurin Jäggi, Fabio Schnydrig, Florian Markert, Luca Keller, Mike Keller, Gianluca Comiotto, Cédric Frei, Noah Wegmüller. – Verwarnungen: 26. Nils Lehmann, 28. Florian Markert, 57. Patrick Roth, 89. Damian Widmer, 94. Nicolas Kohler.

