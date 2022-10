3. Liga, Gruppe 2 Winznau holt sich drei Punkte gegen Subingen – Patrick Wanner mit Siegtor Winznau gewinnt am Samstag zuhause gegen Subingen 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Patrick Wanner traf in der 18. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Winznau gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Subingen für Marco Zimmermann (66.) und Manuel Nützi (69.).

Winznau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Winznau hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Winznau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Oktober (20.15 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 6. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (16.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Subingen 1:0 (1:0) - Sportplatz Grien, Winznau – Tor: 18. Patrick Wanner 1:0. – Winznau: Patrick Wanner, Mike Keller, Elias Bläsi, Noah Wegmüller, Laurin Jäggi, Rafael Dietschi, Cédric Frei, Jesper Noordijk, Luca Keller, Gianluca Comiotto, Dominic De Chiara. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Daniel Gebek, Leo Rohn, Marco Zimmermann, Manuel Nützi, Patrick Roth, Noah Jordan, Damian Widmer, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 53. Cédric Frei, 64. Rafael Dietschi, 66. Marco Zimmermann, 69. Manuel Nützi, 80. Diego Vinci, 88. Hans Kernen, 92. Patrick Wanner.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 00:17 Uhr.

