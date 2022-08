3. Liga, Gruppe 2 Winznau holt sich die ersten drei Punkte gegen Härkingen – Gianluca Comiotto als Matchwinner Winznau hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Härkingen setzt es zuhause ein 2:1 ab.

(chm)

Winznau geriet zunächst in Rückstand, als Michel Dreier in der 5. Minute die zwischenzeitliche Führung für Härkingen gelang. In der 10. Minute glich Winznau jedoch aus und ging in der 57. Minute in Führung. Torschützen waren Dominic De Chiara und Gianluca Comiotto.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winznau, Cédric Frei (75.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Härkingen, nämlich für Benjamin Zeltner (63.).

Winznau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Winznau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kestenholz (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (15.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach dem zweiten Spiel steht Härkingen auf dem fünften Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Deitingen (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (15.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Härkingen 2:1 (1:1) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 5. Michel Dreier 0:1. 10. Dominic De Chiara 1:1. 57. Gianluca Comiotto 2:1. – Winznau: Nils Lehmann, Mike Keller, Gianluigi De Pascali, Noah Wegmüller, Jonas Lerch, Jesper Noordijk, Cédric Frei, Gianluca Comiotto, Luca Keller, Florian Markert, Dominic De Chiara. – Härkingen: Victor Muther, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Michel Dreier, Nick Graber, Yann Weilenmann, Pascal Krüger, Adrian Schöpfer, Remo Marbet. – Verwarnungen: 63. Benjamin Zeltner, 75. Cédric Frei.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 20:38 Uhr.