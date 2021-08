3. Liga, Gruppe 1 Winzau und Däniken-Gretzenbach spielen unentschieden Das Resultat zwischen Winzau und Däniken-Gretzenbach lautet 0:1. Für beide Teams war es das zweite Spiel der Saison.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Abishek Ramalingam traf in der 54. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Luca Keller in der 70. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Abishek Ramalingam von Däniken-Gretzenbach erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Winzau mit einem Punkt auf dem zehnten Rang. Winzau trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Dulliken. Die Partie findet am Sonntag (5. September) statt (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Däniken-Gretzenbach liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 4. Für Däniken-Gretzenbach geht es zuhause gegen FC Riedholz weiter. Die Partie findet am Samstag (4. September) statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Winznau - FC Däniken-Gretzenbach 1:1 (0:0) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 54. Abishek Ramalingam 0:1. 70. Luca Keller 0:1. – Winzau: Nico Kaser, Mike Keller, Elias Bläsi, Gianluigi De Pascali, Laurin Jäggi, Noah Wegmüller, Dominic De Chiara, Florian Binder, Adrian Annaheim, Luca Keller, Diego Vinci. – Däniken-Gretzenbach: Kevin Schmid, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Loris Varadin, Abishek Ramalingam, Efe Kaan Celik, Oliver Studer, Leandro Joos, Marco Confalonieri. – Verwarnungen: 75. Abishek Ramalingam.

Tabelle: 1. FC Dulliken 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Welschenrohr 2/4 (6:5), 3. FC Wangen b.O. 2/4 (6:5), 4. FC Däniken-Gretzenbach 2/4 (2:1), 5. FC Wangen a/A 2/3 (7:4), 6. SC Flumenthal 2/3 (6:3), 7. FC Kestenholz 2/3 (2:2), 8. FC Riedholz 2/3 (6:4), 9. FC Oensingen 2/3 (5:5), 10. FC Winznau 2/1 (3:5), 11. FC Egerkingen 2/0 (2:11), 12. FC Hägendorf 2/0 (4:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 23:20 Uhr.