3. Liga, Gruppe 1 Winzau mit Auswärtserfolg bei Däniken-Gretzenbach Däniken-Gretzenbach lag gegen Winzau deutlich vorne, nämlich 3:0 (64. Minute), 3:0 (68. Minute), 3:0 (75. Minute), 3:0 (79. Minute) und 3:0 (84. Minute) - und verlor dennoch. Winzau feiert einen 0:3-Auswärtssieg.

Das Skore eröffnete Finn Maier in der 41. Minute. Er traf für Däniken-Gretzenbach zum 1:0. Christian Scheibler sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Däniken-Gretzenbach. Vier Minuten dauerte es, ehe Christian Scheibler erneut erfolgreich war. Er traf in der 64. Minute zum 3:0 für Däniken-Gretzenbach.

Winznau erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Florian Markert weiter auf 3:0.

Winznau erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch William Guillen Concepcion weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Nur vier Minuten später traf William Guillen Concepcion erneut, so dass es in der 79. Minute 3:0 für Winznau hiess.

Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Wegmüller in der 84. Minute, als er für Winznau zum 3:0 traf.

Bei Däniken-Gretzenbach sah Christian Scheibler (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Leandro Joos (20.), Christian Scheibler (70.) und Efe Kaan Celik (82.). Winzau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Winzau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Winzau die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Winzau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Winzau hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Winzau geht es zuhause gegen FC Dulliken (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Däniken-Gretzenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Däniken-Gretzenbach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Däniken-Gretzenbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Riedholz. Die Partie findet am Donnerstag (24. März) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4 (1:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 41. Finn Maier 1:0. 60. Christian Scheibler 2:0. 64. Christian Scheibler 3:0. 68. Florian Markert 3:0. 75. William Guillen Concepcion (Penalty) 3:0.79. William Guillen Concepcion 3:0. 84. Noah Wegmüller 3:0. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, Efe Kaan Celik, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Nico Varadin, Oliver Studer, Kevin Kessler, Leandro Joos, Finn Maier, Sven Friker. – Winzau: Nico Kaser, Mike Keller, Gianluigi De Pascali, Sascha Schuhmacher, Laurin Jäggi, Luca Keller, Florian Binder, Florian Markert, William Guillen Concepcion, Adrian Annaheim, Dominic De Chiara. – Verwarnungen: 20. Leandro Joos, 20. Florian Markert, 70. Christian Scheibler, 82. Efe Kaan Celik – Ausschluss: 87. Christian Scheibler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0, FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4, FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3, FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3, FC Dulliken - FC Oensingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riedholz 14 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Kestenholz 14/25 (23:14), 3. FC Hägendorf 14/25 (42:18), 4. FC Wangen a/A 13/23 (42:16), 5. FC Dulliken 14/22 (17:13), 6. FC Wangen b.O. 14/21 (39:35), 7. FC Welschenrohr 14/18 (26:21), 8. FC Däniken-Gretzenbach 14/9 (22:28), 9. FC Winznau 14/7 (17:37), 10. FC Oensingen 14/6 (12:56), 11. SC Flumenthal 13/5 (14:39), 12. FC Egerkingen [[t.gp]]/0 (0:0).

