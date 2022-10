4. Liga, Gruppe 2 Wiedlisbach mit Sieg gegen Mümliswil Sieg für Wiedlisbach: Gegen Mümliswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

(chm)

Mümliswil ging zunächst in Führung, als Damian Ackermann in der 4. Minute traf. Dann glich aber Joel Schmitz (32.) für Wiedlisbach aus. Rinor Jashari in der 35. Minute und Rinor Jashari in der 48. Minute brachten Wiedlisbach sodann 3:1 in Führung. In der 65. Minute verwandelte Tobias Glatzfelder erfolgreich einen Elfmeter und brachte Mümliswil so auf 2:3 heran.

Bei Mümliswil erhielten Tobias Glatzfelder (27.), Ryan Disler (29.) und Nils Allemann (70.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Wiedlisbach erhielt: Sadik Jashari (70.)

Zahlreiche Gegentore sind für Mümliswil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wiedlisbach. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 10. Wiedlisbach hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wiedlisbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Türkischer SC Solothurn b. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Mümliswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Mümliswil erstmals wieder.

Für Mümliswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Subingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Mümliswil 3:2 (2:1) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 4. Damian Ackermann 0:1. 32. Joel Schmitz (Penalty) 1:1.35. Rinor Jashari 2:1. 48. Rinor Jashari 3:1. 65. Tobias Glatzfelder (Penalty) 3:2. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Mario Canonica, Dominik Dietrich, Angelo Corea, Jonas Keller, Sadik Jashari, Marko Franic, Joel Schmitz, Michael Nguyen, Rinor Jashari, Daniel Canonica. – Mümliswil: Fabian Minder, Nils Allemann, Mirco Allemann, Damian Ackermann, Sebastian Gisler, Roger Wehrli, Dominik Dubach, Mirco Eggenschwiler, Tobias Glatzfelder, Andreas Ackermann, Ryan Disler. – Verwarnungen: 27. Tobias Glatzfelder, 29. Ryan Disler, 70. Nils Allemann, 70. Sadik Jashari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:46 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.