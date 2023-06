4. Liga, Gruppe 2 Wiedlisbach mit drei Punkten auswärts gegen Selzach Sieg für Wiedlisbach: Gegen Selzach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Den Auftakt machte Daniel Canonica, der in der 22. Minute für Wiedlisbach zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Italo Foschini traf für Selzach. In der 57. Minute schoss Joel Schmitz Wiedlisbach mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wiedlisbach stellte Ramon Kölliker in Minute 62 her. In der 84. Minute verwandelte Pascal Amiet erfolgreich einen Elfmeter und brachte Selzach so auf 2:3 heran.

Bei Selzach sah Nico Allemann (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Italo Foschini (14.), Pascal Amiet (33.) und Nico Allemann (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wiedlisbach, Dominik Spina (88.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 67 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Wiedlisbach: 20 Punkte bedeuten Rang 11. Wiedlisbach hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wiedlisbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Selzach hat bisher fünfmal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Selzach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Selzach b - FC Wiedlisbach 2:3 (1:1) - Zilweg, Selzach – Tore: 22. Daniel Canonica 0:1. 44. Italo Foschini 1:1. 57. Joel Schmitz (Penalty) 1:2.62. Ramon Kölliker 1:3. 84. Pascal Amiet (Penalty) 2:3. – Selzach: Nico Allemann, Tobias Stauffer, Oliver Niklaus, Pascal Amiet, Mike von Wyl, Robin Erismann, Philipp Zberg, Marco Amiet, Dominic Däster, Patrick Zberg, Italo Foschini. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Jonas Keller, Jan Hofmann, Angelo Corea, Morhaf Alnhlawe, Ramon Kölliker, Joel Schmitz, Rinor Jashari, Michael Nguyen, Dominik Spina, Daniel Canonica. – Verwarnungen: 14. Italo Foschini, 33. Pascal Amiet, 57. Nico Allemann, 88. Dominik Spina – Ausschluss: 92. Nico Allemann.

Tabelle

