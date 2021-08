4. Liga, Gruppe 3 Wiederum drei Punkte für Härkingen bei Sieg gegen Kestenholz – Yves Liechti trifft dreimal Härkingen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kestenholz setzt es auswärts ein 4:2 ab.

Den Auftakt machte Angelo Costantini, der in der 12. Minute für Kestenholz zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 49. Minute hergestellt: Yves Liechti traf für Härkingen. Das Tor von Sascha Studer in der 60. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Härkingen.

Zum Ausgleich für Kestenholz traf Jan Wolf in der 63. Minute. In der 85. Minute gelang Yves Liechti der Führungstreffer zum 3:2 für Härkingen. Erneut Yves Liechti traf in der 90. Minute auch zum 4:2 für Härkingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Härkingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Härkingen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 5. September statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Kestenholz liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 12. Kestenholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kappel. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Lischmatt, Kappel).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Härkingen 2:4 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 12. Angelo Costantini 1:0. 49. Yves Liechti 1:1. 60. Sascha Studer 1:2. 63. Jan Wolf 2:2. 85. Yves Liechti 2:3. 90. Yves Liechti 2:4. – Kestenholz: Canio Gervasi, Jan Müller, Mischa Suter, Manuel Bürgi, David Kissling, Felix Studer, Jérémy Frey, Jan Gerber, Onur Dügünyurdu, Jan Wolf, Angelo Costantini. – Härkingen: Noel Hürst, Nick Graber, Reto Gutschier, Dominik Nützi, Florian Büttiker, Remo Marbet, Marco Nünlist, Dominik Bhend, Yves Liechti, David Lenz, Sascha Studer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Wolfwil - FC Oensingen 3:2, FC Kestenholz - FC Härkingen 2:4

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (8:3). 2. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 3. FC Hägendorf 1/3 (7:1), 4. FC Uskana Olten 1/3 (4:2), 5. FC Fortuna Olten 1/3 (3:2), 6. FC Oensingen 2/3 (6:4), 7. FC Olten 1/0 (1:7), 8. SC Fulenbach 1/0 (3:4), 9. FC Kappel 1/0 (1:4), 10. FC Dulliken 1/0 (2:4), 11. SV Alpha 1/0 (2:3), 12. FC Kestenholz 2/0 (3:8).

