3. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr setzt Siegesserie auch gegen Subingen fort Welschenrohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Subingen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Per Penalty traf Samuel Fink in der 12. Minute zur 1:0-Führung für Welschenrohr. In der 35. Minute erhöhte Elias Mägli auf 2:0 für Welschenrohr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Welschenrohr erhielten Ivo Teutschmann (72.) und Claudio Stampfli (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Subingen erhielt: Joshua Widmer (77.)

Keine Änderung in der Tabelle für Welschenrohr: Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Welschenrohr hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Welschenrohr tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Zuchwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Nach der Niederlage büsst Subingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 8. Für Subingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Subingen geht es daheim gegen FC Winznau (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Subingen 2:0 (2:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 12. Samuel Fink (Penalty) 1:0.35. Elias Mägli 2:0. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Pascal Eggenschwiler, Marco Gribi, Claudio Stampfli, Patrick Eggenschwiler, Leon Isaj, Marco Hug, Kevin Widmer, Max Merkle, Samuel Fink, Elias Mägli. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Luca Huber, Benedikt Nützi, Silvan Valenti, Jeremy Lukas, Damian Widmer, Patrick Roth, Yannis Gasche, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 72. Ivo Teutschmann, 77. Joshua Widmer, 85. Claudio Stampfli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 12:00 Uhr.