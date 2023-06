4. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr mit Sieg gegen Klus-Balsthal – Siegtreffer in 84. Minute Welschenrohr behielt im Spiel gegen Klus-Balsthal am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das Skore eröffnete Eric Ackermann in der 68. Minute. Er traf für Klus-Balsthal zum 1:0. Gleichstand war in der 78. Minute hergestellt: Remo Jenzer traf für Welschenrohr. Der gleiche Remo Jenzer war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Welschenrohr verantwortlich. Er traf erneut in der 84. Spielminute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Welschenrohr erhielten Stefan Husistein (74.) und Andri Bader (82.) eine gelbe Karte. Für Klus-Balsthal gab es keine Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Welschenrohr nicht verändert. 28 Punkte bedeuten Rang 7. Welschenrohr hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Welschenrohr spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mümliswil (Platz 9). Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Klus-Balsthal hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Post Solothurn (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (15.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Klus-Balsthal 2:1 (0:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 68. Eric Ackermann 0:1. 78. Remo Jenzer 1:1. 84. Remo Jenzer 2:1. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Robin Eggenschwiler, Jürg Stoller, Tobias Wyss, Loris Fuss, Joel Faganello, Stefan Husistein, Nicola Säuberli, Nicolas Gribi, Remo Jenzer. – Klus-Balsthal: Josip Grgic, Jeremy Hirschi, Davide Furcillo, Sasa Martinovic, Mattia Christ, Florian Eggenberger, Oliver Pejic, Eric Ackermann, David Mandir, Luca Rubitschung, Benjamin Ackermann. – Verwarnungen: 74. Stefan Husistein, 82. Andri Bader.

