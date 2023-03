4. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr mit Auswärtssieg bei Selzach – Siegtreffer in 86. Minute Welschenrohr gewinnt am Samstag auswärts gegen Selzach 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Welschenrohr gelang Samuel Meyer in der 86. Minute. In der 16. Minute hatte Konrad Zeuner Welschenrohr in Führung gebracht. Der Ausgleich für Selzach fiel in der 73. Minute durch Andry Amiet.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Welschenrohr erhielt: Andri Bader (70.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Selzach, Pascal Amiet (90.) kassierte sie.

Welschenrohr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Welschenrohr tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Haltener SV an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (19.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Nach der Niederlage büsst Selzach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 9. Selzach hat bisher viermal gewonnen und neunmal verloren.

Selzach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Post Solothurn (Platz 4). Die Partie findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Selzach b - FC Welschenrohr 1:2 (0:1) - Zilweg, Selzach – Tore: 16. Konrad Zeuner 0:1. 73. Andry Amiet 1:1. 86. Samuel Meyer 1:2. – Selzach: Janis Kocher, Kevin Pfister, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Joël Eggenschwiler, Robin Erismann, Brian Schreiber, Andry Amiet, Luca Veronica, Patrick Zberg, Matthias Müller. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Patrick Hänni, Dominic Gribi, Robin Eggenschwiler, Konrad Zeuner, Joel Faganello, Stefan Husistein, Nicolas Gribi, Jonas Müller, Remo Jenzer. – Verwarnungen: 70. Andri Bader, 90. Pascal Amiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 03:21 Uhr.