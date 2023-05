4. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr mit Auswärtssieg bei Biberist – Joel Faganello entscheidet Spiel Welschenrohr behielt im Spiel gegen Biberist am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Joel Faganello in der 32. Minute. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Welschenrohr. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Welschenrohr hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Welschenrohr wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Klus-Balsthal, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Post Solothurn (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Biberist - FC Welschenrohr 0:1 (0:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tor: 32. Joel Faganello (Penalty) 0:1. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Felix Stark, Romeo Grossen, Lars Beck, Raphael Stuber, Josip Doric, Marco Affolter, Michael Rebennack, Fabio Buri, Fisnik Aliti. – Welschenrohr: David Mägli, Nicola Säuberli, Patrick Hänni, Jürg Stoller, Robin Eggenschwiler, Jonas Müller, Joel Faganello, Stefan Husistein, Samuel Meyer, Nicolas Gribi, Remo Jenzer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 03:54 Uhr.