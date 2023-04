4. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr gewinnt deutlich gegen Wiedlisbach Sieg für Welschenrohr: Gegen Wiedlisbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Welschenrohr fielen in nur 15 Minuten: In der 58. Minute war es an Ivo Teutschmann, Welschenrohr 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 68. Minute brachte Remo Jenzer Welschenrohr mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Hug, der in der 73. Minute die Führung für Welschenrohr auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniel Canonica von Wiedlisbach erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Welschenrohr. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Welschenrohr hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Welschenrohr daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Subingen (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Durch die Niederlage wird Wiedlisbach ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach 15 Spielen zwölf Punkte auf dem Konto. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Wiedlisbach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Post Solothurn kriegt es Wiedlisbach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wiedlisbach - FC Welschenrohr 0:3 (0:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tore: 58. Ivo Teutschmann 0:1. 68. Remo Jenzer 0:2. 73. Marco Hug 0:3. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Mario Canonica, Tarik Koca, Aleksandar Starcevic, Michael Nguyen, Rinor Jashari, Markus Johny Fankhauser, Joel Schmitz, Marko Franic, Redur Ibrahim, Daniel Canonica. – Welschenrohr: David Mägli, David Hänni, Patrick Hänni, Dominic Gribi, Jürg Stoller, Nico Brunner, Joel Faganello, Nicolas Gribi, Marco Hug, Konrad Zeuner, Remo Jenzer. – Verwarnungen: 39. Daniel Canonica.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 01:51 Uhr.