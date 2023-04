3. Liga, Gruppe 2 Welschenrohr bezwingt Niederbipp Welschenrohr behielt im Spiel gegen Niederbipp am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 49. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Max Merkle traf für Welschenrohr. Elias Mägli sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Welschenrohr. Welschenrohr erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Marco Hug weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Laurin Zimmerli in der 92. Minute her, als er für Niederbipp auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederbipp erhielten Tiago André Novo Ferreira (43.), Niroj Poopalasingam (75.) und Joao Carlos Pereira Alves (78.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Welschenrohr.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederbipp ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 42 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Welschenrohr rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Welschenrohr ist es der zweite Sieg in Serie.

Welschenrohr trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Oensingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Niederbipp hat bisher achtmal gewonnen und achtmal verloren.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Winznau (Platz 11). Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Niederbipp 3:1 (0:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 49. Max Merkle 1:0. 56. Elias Mägli 2:0. 75. Marco Hug 3:0. 92. Laurin Zimmerli 3:1. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Claudio Stampfli, Michael Uebelhart, Patrick Eggenschwiler, Leon Isaj, Marco Hug, Kevin Widmer, Max Merkle, Samuel Fink, Elias Mägli. – Niederbipp: Bryan Pellegrinelli, Tiago André Novo Ferreira, Laurin Zimmerli, Damir Lulic, Dominik Ryser, Niroj Poopalasingam, Muhamed Trumic, Louis Veya, Joao Carlos Pereira Alves, Christian Rössler, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 43. Tiago André Novo Ferreira, 75. Niroj Poopalasingam, 78. Joao Carlos Pereira Alves.

