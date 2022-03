3. Liga, Gruppe 1 Welschenrohr bezwingt auswärts Flumenthal Welschenrohr gewinnt am Samstag auswärts gegen Flumenthal 3:1.

Das Skore eröffnete Patrick Eggenschwiler in der 3. Minute. Er traf für Welschenrohr zum 1:0. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Claudio Stampfli Welschenrohr mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 26. Minute brachte für Flumenthal den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Ibrahim Hosain A Teyari. In der 40. Minute erhöhte Elias Mägli auf 3:1 für Welschenrohr.

Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Kevin Widmer (55.) und Michael Uebelhart (68.). Bei Flumenthal erhielten Nicolas Müller (58.) und Ibrahim Hosain A Teyari (68.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Flumenthal ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Welschenrohr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 7. Welschenrohr hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Welschenrohr spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Oensingen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (10.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Für Flumenthal ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Flumenthal gingen unentschieden aus.

Flumenthal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Hägendorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Welschenrohr 1:3 (1:3) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 3. Patrick Eggenschwiler 0:1. 14. Claudio Stampfli 0:2. 26. Ibrahim Hosain A Teyari 1:2. 40. Elias Mägli 1:3. – Flumenthal: Colin Henzi, Veton Avduli, David Huber, Stefan Roth, Marlon Bachl, Daniel Gergely, Christof Schönenberger, Til Nordmann, Ramazan Vejseli, Nicolas Müller, Timo Grossenbacher. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Nicolas Studer, Claudio Stampfli, Patrick Eggenschwiler, Elias Mägli, Philippe Wehrli, Kevin Widmer, Michael Uebelhart, Leon Isaj, Marco Hug. – Verwarnungen: 55. Kevin Widmer, 58. Nicolas Müller, 68. Michael Uebelhart, 68. Ibrahim Hosain A Teyari.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 02:39 Uhr.