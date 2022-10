2. Liga Wangen b.O. verliert gegen Seriensieger Iliria Iliria reiht Sieg an Sieg: Gegen Wangen b.O. hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Den Auftakt machte Nazim Elezi, der in der 20. Minute für Iliria zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 22. Minute brachte Denis Perkolaj Iliria mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Neun Minuten dauerte es, ehe Denis Perkolaj erneut erfolgreich war. Er traf in der 31. Minute zum 3:0 für Iliria.

Iliria erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Fitim Sadriji weiter auf 4:0. Akrem Mohammed verkürzte in der 75. Minute den Rückstand von Wangen b.O. auf 1:4. Den Schlussstand stellte Nebojsa Markovic in der 88. Minute her, als er für Wangen b.O. auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Iliria erhielten Leon Pervorfi (49.) und Burim Raimi (93.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wangen b.O., Akrem Mohammed (30.) kassierte sie.

Iliria hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 31 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 40 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 13).

Iliria bleibt Leader: Das Team hat nach elf Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Iliria hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Iliria daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Bellach. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Wangen b.O. zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 12. Für Wangen b.O. ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Wangen b.O. ging unentschieden aus.

Für Wangen b.O. geht es auf fremdem Terrain gegen FC Bellach (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Iliria 2:4 (0:4) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 20. Nazim Elezi 0:1. 22. Denis Perkolaj 0:2. 31. Denis Perkolaj 0:3. 38. Fitim Sadriji 0:4. 75. Akrem Mohammed 1:4. 88. Nebojsa Markovic 2:4. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Kim Lân Ngo, Jetmir Zenuni, Sokol Berisha, Adis Mesic, Noël Röhl, Akrem Mohammed, Hamdi Nedzipi, Hysen Haziri, Nebojsa Markovic, Miroslav Markovic. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Denis Perkolaj, Fabrizio Laus, Riad Agushi, Egzon Ajeti, Fitim Sadriji, Nazim Elezi. – Verwarnungen: 30. Akrem Mohammed, 49. Leon Pervorfi, 93. Burim Raimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

