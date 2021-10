3. Liga, Gruppe 1 Wangen b.O. setzt Siegesserie auch gegen Flumenthal fort Wangen b.O. setzt seine Siegesserie auch gegen Flumenthal fort. Das 4:3 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Albatrit Morinaj für Wangen b.O. In der 23. Minute traf er zum 1:0. Der gleiche Albatrit Morinaj war in der 36. Minute auch für das 2:0 für Wangen b.O. verantwortlich. Per Penalty traf Veton Avduli in der 39. Minute für Flumenthal zum Anschlusstreffer (1:2)

Das Eigentor von Veton Avduli (48. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Wangen b.O. Per Penalty traf Nico Maritz in der 60. Minute für Flumenthal zum Anschlusstreffer (2:.) mit seinem Tor in der 83. Minute brachte Lars Luterbacher Wangen b.O. mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der Schlussphase kam Flumenthal noch auf 3:4 heran. Ibrahim Hosain A Teyari war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen b.O. für Gianluca Iozzia (44.) und Albatrit Morinaj (92.). Für Flumenthal gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Flumenthal ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Wangen b.O. machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 5. Wangen b.O. hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen b.O. geht es in einem Heimspiel gegen FC Oensingen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Mit der Niederlage rückt Flumenthal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 11. Für Flumenthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Flumenthal geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wangen a/A (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (19.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Wangen b.O. 3:4 (1:2) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 23. Albatrit Morinaj 0:1. 36. Albatrit Morinaj 0:2. 39. Veton Avduli (Penalty) 1:2.48. Eigentor (Veton Avduli) 1:3.60. Nico Maritz (Penalty) 2:3.83. Lars Luterbacher 2:4. 90. Ibrahim Hosain A Teyari 3:4. – Flumenthal: Colin Henzi, Marlon Bachl, Andri Lombardi, Veton Avduli, David Huber, Samuel Bosshardt, Alessio Herberich, Christof Schönenberger, Mike Rüede, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Wangen b.O.: André Grob, Gianluca Iozzia, Lars Luterbacher, Edon Llapashtica, Albin Mehmeti, Mir Mohammad Kamwar, Eduard Lekaj, Rinor Slishani, Hammam Ghaith, Albatrit Morinaj, Arton Halimi. – Verwarnungen: 44. Gianluca Iozzia, 92. Albatrit Morinaj.

Tabelle: 1. FC Riedholz 7 Spiele/16 Punkte (25:9). 2. FC Welschenrohr 7/16 (23:8), 3. FC Kestenholz 7/15 (12:8), 4. FC Dulliken 7/15 (16:8), 5. FC Wangen b.O. 8/14 (26:20), 6. FC Hägendorf 7/13 (23:11), 7. FC Wangen a/A 7/11 (20:15), 8. FC Däniken-Gretzenbach 7/9 (17:17), 9. FC Oensingen 7/6 (9:26), 10. FC Winznau 7/4 (10:22), 11. SC Flumenthal 8/4 (14:24), 12. FC Egerkingen 7/0 (6:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 16:05 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti