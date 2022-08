2. Liga Wangen b.O. mit drei Punkten auswärts gegen Hägendorf Wangen b.O. behielt im Spiel gegen Hägendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Wangen b.O.: Miroslav Markovic brachte seine Mannschaft in der 64. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 67. Minute hergestellt: Lukas Baumgartner traf für Hägendorf. Das Tor von Eduard Lekaj in der 80. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Wangen b.O.

Wangen b.O. baute die Führung in der 82. Minute (Albatrit Morinaj) weiter aus (3:1). Zum 2:3-Anschlusstreffer für Hägendorf kam es, als Sokol Berisha in der 91. Minute ins eigene Tor traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wangen b.O. Bei Hägendorf gab es vier gelbe Karten.

Wangen b.O. liegt nach Spiel 3 auf Rang 3. Wangen b.O. spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Härkingen (Platz 8). Das Spiel findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

In der Tabelle steht Hägendorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Hägendorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (31. August) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 2:3 (0:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 64. Miroslav Markovic 0:1. 67. Lukas Baumgartner 1:1. 80. Eduard Lekaj 1:2. 82. Albatrit Morinaj 1:3. 91. Eigentor (Sokol Berisha) 2:3. – Hägendorf: Nick Furrer, Miro Bürgin, Yannig Fiechter, Claude Keller, Driton Hasani, Lars Zimmermann, Lukas Dätwyler, Dominik Bitterli, Blerim Hasani, Sandro Schalt, Lukas Baumgartner. – Wangen b.O.: Diard Syla, Tiago André Nunes Fernandes, Sokol Berisha, Jetmir Zenuni, Kim Lân Ngo, Hamdi Nedzipi, Adis Mesic, Getuar Preniqi, Nebojsa Markovic, Miroslav Markovic, Albatrit Morinaj. – Verwarnungen: 37. Jetmir Zenuni, 57. Mir Mohammad Kamwar, 71. Lukas Dätwyler, 75. Dominik Willimann, 77. Blerim Hasani, 85. Albatrit Morinaj, 93. Akrem Mohammed, 93. Pascal Studer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 03:14 Uhr.