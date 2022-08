2. Liga Wangen b.O. mit drei Punkten auswärts gegen Fulenbach im ersten Spiel – Albatrit Morinaj mit Siegtor Wangen b.O. bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Fulenbach auswärts mit 2:1

Der Siegtreffer für Wangen b.O. gelang Albatrit Morinaj in der 78. Minute. In der 4. Minute hatte Albatrit Morinaj Wangen b.O. in Führung gebracht. Der Ausgleich für Fulenbach fiel in der 61. Minute durch Stanko Imbach.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Wangen b.O. gab es vier gelbe Karten. Bei Fulenbach gab es vier gelbe Karten.

In der Tabelle steht Wangen b.O. nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Wangen b.O. spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gerlafingen (Platz 6). Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Nach dem ersten Spiel steht Fulenbach auf dem zehnten Rang. Fulenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Iliria (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (24. August) (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Wangen b.O. 1:2 (0:1) - Bad, Fulenbach – Tore: 4. Albatrit Morinaj 0:1. 61. Stanko Imbach 1:1. 78. Albatrit Morinaj 1:2. – Fulenbach: André Grob, Florian Fischer, Jonas Ruf, Yanick Boss, Sven Hürzeler, Sandro Albuquerque Sampaio, Stanko Imbach, Nico Ferrari, Flavio Premori, Yves Ehrenbolger, Luan Spielmann. – Wangen b.O.: Noël Röhl, Tiago André Nunes Fernandes, Jetmir Zenuni, Sokol Berisha, Kim Lân Ngo, Adis Mesic, Nebojsa Markovic, Akrem Mohammed, Eduard Lekaj, Miroslav Markovic, Albatrit Morinaj. – Verwarnungen: 16. Kim Lân Ngo, 37. Akrem Mohammed, 44. Eduard Lekaj, 46. Flavio Premori, 64. Stanko Imbach, 64. Sokol Berisha, 68. Emanuel Wyss, 81. Yanick Boss.

