3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. mit Sieg gegen Rüttenen Wangen a.A. behielt im Spiel gegen Rüttenen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Kevin Guggisberg eröffnete in der 52. Minute das Skore, als er für Rüttenen das 1:0 markierte. Patrick Haas glich in der 53. Minute für Wangen a.A. aus. Es hiess 1:1. Kevin Guggisberg brachte Rüttenen 2:1 in Führung (58. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 78. Minute, als Dorian Simovic für Wangen a.A. traf. In der 87. Minute gelang Luka Franic der Führungstreffer zum 3:2 für Wangen a.A. Erneut Luka Franic traf in der 89. Minute auch zum 4:2 für Wangen a.A.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Wangen a.A. sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Wangen a.A. rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 3. Wangen a.A. hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen a.A. zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team HNK Croatia. Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Mit der Niederlage rückt Rüttenen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 10. Für Rüttenen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Rüttenen geht es in einem Heimspiel gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Rüttenen 4:2 (0:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 52. Kevin Guggisberg 0:1. 53. Patrick Haas 1:1. 58. Kevin Guggisberg 1:2. 78. Dorian Simovic 2:2. 87. Luka Franic 3:2. 89. Luka Franic 4:2. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Angelo Corea, Felix Barrer, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Jan Nguyen, Raphael Stalder, Sandro Ruch, Luka Franic, Redur Ibrahim. – Rüttenen: Jan Lüthy, Lois Arnsberg, Jeremias Emch, Fabrizio Bur, Sven Fluri, Nico Gunzinger, Alexander Stegemann, Dominic Müller, Luca Grossen, Enea von Arx, Philipp Schlup. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

