3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. lässt sich von Grenchen 15 kein Bein stellen Sieg für den Tabellendritten: Wangen a.A. lässt am Sonntag auswärts beim 4:0 gegen Grenchen 15 (Rang 11) nichts anbrennen.

In der 28. Minute schoss Patrick Haas Wangen a.A. mittels Elfmeter in Führung (1:0). Felix Barrer erhöhte in der 55. Minute zur 2:0-Führung für Wangen a.A. Raphael Stalder baute in der 81. Minute die Führung für Wangen a.A. weiter aus (3:0). Luka Franic schoss das 4:0 (86. Minute) für Wangen a.A. und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ilir Bajrami von Grenchen 15 erhielt in der 27. Minute die rote Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wangen a.A.: Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Grenchen 15 kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 49 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Wangen a.A. um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 2. Wangen a.A. hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wangen a.A. spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Iliria (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (11.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Grenchen 15 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Grenchen 15 hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Grenchen 15 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Attiswil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Grenchen 15 - FC Wangen a/A 0:4 (0:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 28. Patrick Haas (Penalty) 0:1.55. Felix Barrer 0:2. 81. Raphael Stalder 0:3. 86. Luka Franic 0:4. – Grenchen 15: Alec Tissot, Samuele Marruso, Calvin Corti, Rinor Avdyli, Tim Hegelbach, Ilir Bajrami, Yassine Bagdad Ridoine, Luca Simmen, Luca Greco, Rafael Eggenberg, Blerton Murati. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Felix Barrer, Jan Allemann, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Jan Nguyen, Luka Franic, Raphael Stalder, Arel Yücetürk. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 27. Ilir Bajrami.

