3. Liga, Gruppe 1 Wangen a.A. gewinnt klar gegen Kestenholz Sieg für Wangen a.A.: Gegen Kestenholz gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 3:0.

(chm)

In der 82. Minute schoss Agon Musiqi Wangen a.A. mittels Elfmeter in Führung (1:0). Drei Minuten dauerte es, ehe Agon Musiqi erneut erfolgreich war. Er traf in der 85. Minute zum 2:0 für Wangen a.A. Der Treffer fiel mittels Penalty. Burim Musiqi schoss das 3:0 (91. Minute) für Wangen a.A. und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Wangen a.A., nämlich für Burim Musiqi (33.). Eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Mike Uebelhart (43.).

Wangen a.A. verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Wangen a.A. hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Wangen a.A. konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Wangen a.A. geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Däniken-Gretzenbach (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (11. September) (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Kestenholz steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat sechs Punkte. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Kestenholz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Flumenthal (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 14. September (20.15 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Kestenholz 3:0 (0:0) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 82. Agon Musiqi (Penalty) 1:0.85. Agon Musiqi (Penalty) 2:0.91. Burim Musiqi 3:0. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Felix Barrer, Jan Allemann, Andreas Trösch, Girolamo Caruso, Morhaf Alnhlawe, Burim Musiqi, Fabian Pfister, Agon Musiqi, Florian Haas, Redur Ibrahim. – Kestenholz: Christian Fernandez, Marc Taschler, Rafael Ingold, Jan Rudolf von Rohr, Simon Meier, Tim Gerber, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Nik Gerber, Sacha Kissling, Lukas Hauri. – Verwarnungen: 33. Burim Musiqi, 43. Mike Uebelhart.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dulliken - FC Egerkingen 6:0, FC Oensingen - FC Welschenrohr 0:3, SC Flumenthal - FC Hägendorf 0:3, FC Wangen a/A - FC Kestenholz 3:0, FC Wangen b.O. - FC Däniken-Gretzenbach 3:3, FC Riedholz - FC Winznau 6:0

Tabelle: 1. FC Dulliken 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Welschenrohr 4/10 (14:5), 3. FC Riedholz 4/9 (18:6), 4. FC Wangen a/A 4/7 (13:7), 5. FC Kestenholz 4/6 (4:6), 6. FC Oensingen 4/6 (9:11), 7. FC Däniken-Gretzenbach 4/5 (7:10), 8. FC Wangen b.O. 4/5 (10:10), 9. FC Hägendorf 4/4 (10:11), 10. SC Flumenthal 4/3 (6:11), 11. FC Winznau 4/1 (4:13), 12. FC Egerkingen 4/0 (5:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 23:12 Uhr.